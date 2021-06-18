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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رامى وحيد: الجمهور ارتبط بأدوار الشر اللي قدمتها وسلسال الدم أقرب الأعمال لقلبي

صدى البلد

تحدث الفنان رامى وحيد، أن الجمهور ارتبط بالأدوار الشريرة التي يقدمها.

وأوضح وحيد خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلاميتان " أسما" و "هبه"، قائلا:"بكون مبسوط اما الناس تشعر بأنى شرير، والمنتجين اللى بيرشحوا أى فنان يختاروه على أساس الدور الذي قدمه ونجح فيه سابقا".

وكشف رامى وحيد انه اخر 3 سنوات يقدم ادوار مختلفة عن الأدوار الشريرة، مثل مشاركته فى مسلسل الطوفان، ومن أحب الأعمال الفنية التى قدمها هو “سلسال الدم”.


رامي وحيد هو واحد من أهم وأبرز ممثلين السينما والدراما المصرية

ولد رامي في محافظة القاهرة لأب وأم مصريين في 17 إبريل عام 1975، كان رامي منذ صغره عاشق للفن والتمثيل نظرًا لتعلقه بوالده “سمير وحيد” الذي كان يعمل ممثلًا لفترة كبيرة في السينما والدراما المصرية، مما جعل رامي يرتبط بالفن، وكان حلمه الوحيد بأن يصبح فنانًا مشهورًا يومًا ما ليصيح مثل والده الذي طالما كان مثله الأعلى، رامي وحيد هو من مواليد برج الحمل، يبلغ الآن من العمر ٤٦ عامًا فقط، على الرغم من كثرة أعماله الفنية، إلا أن رامي وحيد لا يزال يبحث عن البطولة المطلقة التي سوف تغير له حياته المهنية.

1- ولد في مدينة القاهرة يوم 17 ابريل عام 1957، من مواليد برج الحمل.

2- قدم العديد من الأفلام منها كارت ميموري، الفيل في المنديل، عمر وسلمى، ميدو مشاكل، حلم العمر، حفلة منتصف الليل، بحبك وأنا كمان، أسد سيناء، قلب جرئ.

3- شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية منها شارع عبد العزيز، شمس الأنصاري، أيام الرعب والحب، الأب الروحي، الطوفان، جنون الشهرة، مسألة كرامة، أزمة نسب، وعد ومش مكتوب، سلسال الدم.

4 - عمل في بعض الأعمال المسرحية منها مسرحية "ولاد اللذينة".

5- كان لاعب سابق في فريق نادي الأهلي بقطاع الناشئين.

6/ وبدأ وحيد رحلته الفنية من خلال مشاركته مع الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم "الجراج"، ثم قدم العديد من الأعمال الفنية وجسدها بتمكن.

7/ قال رامي في تصريحات صحفية أنه تم عرض عليه فيلم"الألماني" الذي تسبب في شهرة محمد رمضان ولكنه رفض الفيلم بسبب خوفه من البطولة المطلقة ولكن السيناريو كان عظيم والمؤلف أصر على الفيلم فتم اختيار محمد رمضان للفيلم الذي حقق به أعلى الايردات وبدأ الناس يتحدثون عنه.

سلسال الدم رامي وحيد مسلسل الطوفان الاعمال الفنية أخبار التوك شو اليوم

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