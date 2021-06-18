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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذي لقرية أبو بدوي في كفر الشيخ

أعمال الإصلاح
أعمال الإصلاح

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أنه جارٍ الإنتهاء من أعمال الإصلاح بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي، مما أدي إلي توقف العمل بمحطة مياه إبشان الرئيسية، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من إصلاح الكسر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.  

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وقال جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، إن كسرًا مفاجئًا بالخط الرئيسى المغذي لقرية أبو بدوي، أدى إلى قطع المياه بمدينة بيلا وبعض القري التابعة لمركز ومدينة بيلا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن محمد ضبعون، وأيمن غالي، نائبا  رئيس المدينة، والمهندس باسم الفرارجي، مدير فرع شركة المياه ببيلا، وعمال الصيانة، توجهوا علي الفور لمكان الكسر المفاجئ لإصلاحه، مشيرًا إلي أن الأعمال كانت تتطلب قطع المياه طوال فترة العمل.

وأضاف أنه سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر، وستصل تباعا للمدينة والقري المتأثرة، موضحًا أن شركة المياه  اتخذت بعض الإجراءات والحلول لإصلاح الكسر علي وجه السرعة.

ووجّه «ساطور»الشكر إلى جميع المواطنين بمدينة بيلا وقراها المتأثرة بانقطاع المياه، لتحملهم فترة العمل والإصلاح حتى عودة المياه بشكل كامل إلى جميع أنحاء المدينة وبعض القري.

وكان مجلس مدينة بيلا، قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مدينة بيلا وبعض القري، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي.

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كفر الشيخ كسر مفاجئ مدينة بيلا مياة الشرب أخبار محافظة كفرالشيخ

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