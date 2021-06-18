ليلى علوي تبهر متابعيها بفستان قصير.. صور

شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها، بصورة جديدة لها، من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة الفنانة إلهام شاهين، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.



وظهرت ليلى علوي، بفستان جذاب قصير بأكمام؛ ليبرز جمالها وأناقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفوشيا، وعلقت على الصورة "من عرض الأزياء الشرقية بمراكش، حيث سيتم تكريم الراحل الرائع محمد الصغير".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت اللون البيج الفاتح للشفاه، كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة.

ويُعرض حاليا للنجمة ليلي علوي فيلم "ماما حامل" من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.