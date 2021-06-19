محافظة البحر الأحمر: 50 مليون جنيه لرفع كفاءة طريقى الكهف والسلام بالغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن

، توفير اعتمادات مالية إضافية وقدرها 50 مليون جنيه كمرحلة أولى لرفع كفاءة الشوارع الداخلية بالغردقة.

ووجه محافظ البحر الأحمر في بيان له للمسئولين بالاهتمام بالشوارع الخارجية وأعطى الأولوية لشارعى الكهف والسلام، كما وجه بالانتهاء من أعمال الكورنيش برأس غارب.

وتابع في بيان له أنه سيتم تطوير وتجميل أكثر الطرق الحيوية بالغردقة وهم طريق السلام بطول 1.5 كيلو متر وطريق الكهف، والشارع العرضى بينهما بتكلفة 50 مليون جنيه، لتشمل رصف وتركيب بلدورات وتجميل جانبى الطريق، وقد وجه محافظ البحر الأحمر جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من العمل حتى يتسنى ظهور الغردقة بالوجه السياحى اللائق.