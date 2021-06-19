صاحبة الرداء الأصفر .. بورشه 918 للبيع بسعر خيالى .. صور

استطاعت شركة بورشه الألمانية أن تكتسب مكانة كبيرة وسط محبي عالم التسارع و الانطلاق، حيث كشفت عن العديد من الطرازات القوية طيلة تاريخها الممتد، و التي تشكلت بين الاطلالة الرياضية و الخارقة و الكوبيه، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1931 على يد فرديناند بورشه.

و صاحبة هذا الموضوع هي النسخة بورشه 918 سبايدر، و التي انتج منها عدد 918 نسخة فقط، و تأتي السيارة بإطلالة صفراء اللون، مع مفهوم ثنائي الأبواب، و مصابيح أمامية تتميز بالشراسة، مع فتحات هواء باللون الأسود تقع على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب الناحية الخلفية و التي تمتعت بـ سبويلر رياضي أنيق يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و زودت صاحبة الرداء الأصفر بورشه 918 سبايدر، بمنظومة من المحركات القوية، الأول ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 4600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 599 حصان، مع محركين كهربائيين بقوة 278 حصان، لتبلغ القوة الاجمالية نحو 875 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 1280 نيوتن/متر.

و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، و مع هذه القدرات الفنية تنطلق السيارة بورشه 918 سبايدر من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100كم في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 206 ثانية فقط، بينما تصل إلى سرعة 200 كم خلال 6.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 345 كيلومتر في الساعة.

سعر بورشه 918 سبايدر

و تحمل النسخة بورشه 918 سبايدر للرقم 238 من إصدارات بروشه لهذا الطراز، بينما هي الان معروضة للبيع بقيمة قدرها 1.2 ميلون دولار، أي ما يعادل 18 ميلون و 600 ألف جنيه.