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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وسط حضور جماهيري كبير

ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بالقلعة.. صور

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

اختتمت، اليوم، فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته الثامنة برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام”.

 


شهدت دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول " كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها.

 

بالإضافة إلى إقامة ورشة فنية دولية، حيث تُشارك فيها جميع الفرق فى حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

 

أقام المهرجان  وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ، وبالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة ، محافظة القاهرة والبنك الأهلى وبنك مصر.

 

 

كرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير "عصمت داوستاشى"و الفنانه "محاسن الحلو"، من السودان "الفنان عبد القادر سالم"، من السنغال "الفنان دودونداى روز، كما يكرم المهرجان باباتوندى أو لاتونجى " أمريكى نيجيرى"، ومن كولومبيا "توتولامومبوسينا ،  لاقى  المهرجان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى ووسائل الإعلام, على مدار أيام المهرجان .                                     
                                                                   
 

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فعاليات المهرجان الدولى للطبول مهرجان الطبول ختام مهرجان الطبول الفنان انتصار عبدالفتاح صور مهرجان الطبول

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