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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العدسات التجسسية ترصد جيب جراند شيروكي 4XE.. صور

العدسات التجسسية
العدسات التجسسية ترصد جيب جراند شيروكي 4XE

تعد النسخة جيب جراند شيروكي، هي الأشهر على الإطلاق وسط سيارات الدفع الرباعي داخل الأسواق العالمية، حيث تقدم هذه النسخة عبر باقة من التجهيزات على الطريقة الخاصة بالصانع الأمريكي، إلى جانب جاهزيتها على الطرق الوعرة، و سفاري الصحراء و الطرق الرملية.

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و استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط بعض الصور للسيارة الاختبارية من جيب، و التي سوف تحمل اسم 4XE صاحبة القابس الهجين، و على الرغم من التمويهات العديدة جاءت السيارة بإطلالة كبيرة الحجم، مع مصابيح امامية حادة، و عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية من 5 اضلاع، بالإضافة إلى فتحات امامية متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و من المتوقع أن تأتي السيارة جيب جراند شيروكي 4XE بنفس المحرك الخاص بالسيارة رانجلر 4XE، و التي تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي، متصل مع محركين كهربائيين، حيث تصل القوة الاجمالية من هذه القدرات نحو 375 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 673 نيوتن/متر.

قدرات السيارة جراند شيروكي L

 

و مع هذه القدرات المقدمة نضع هذه النسخة في مقارنة مع جراند شيروكي L، و التي تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصان، و 357 نويتن/متر من عزم الدوران، و عند الرغبة في الحصول على ترقيات اعلى نجد أن هناك باقة عالية التجهيزات تستمد قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، بسعة 5700 سي سي، مع 357 حصان، إلى جانب عزم دوران يقدر بـ 528 نيوتن/متر.

جيب جراند شيروكي جيب جراند شيروكي السيارة

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