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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة عصابة مسلحة بأكتوبر متهمة بخطف تاجر عراقي وتعذيبه .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مسلح بأكتوبر لاتهامهم في قضية إحراز سلاح ناري وخطف تاجر عراقي الجنسية وتعذيبه وطلب مبالغ مالية من أهليته خارج البلاد كفدية مقابل تحريره.

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كانت النيابة العامة أحالة عناصر تشكيل عصابي مسلح للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بخطف المجني علية (إياد.ط.خ – 41 سنة - تاجر - ويحمل الجنسية العراقية) وتعذيبه وطلب فدية مليون جنيه من أهله المتواجدين بدولة العراق لإطلاق سراح رهينتهم.

أسندت النيابة العامة لكل من المتهمين (محمود.ع.أ – 33 سنة – صاحب مكتب استيراد وتصدير، وأحمد.ع.ع – 19 سنة – عامل، وجمال.ع.ع – 18 سنة – عامل، وسلمان.س.ل - 55 سنة – تاجر خضار وفاكهة، وأحمد.م.أ- 28 سنة – عامل، وعلى.ح.ح – 32 سنة – عامل، ومحمد.ع.م – 30 سنة – عامل، ومحمد.ع.أ – 40 سنة – سائق) جرائم خطف وتعذيب واحتجاز المجني علية وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.

خطف محاكمة تشكيل عصابى تاجر مسلح

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