وزير الإسكان يشهد انطلاق العمل بمنطقة الأبراج الجديدة في العلمين

يشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، انطلاق العمل فى منطقة الأبراج الجديدة، التى تنفذها الشركة الصينية، بمدينة العلمين الجديدة، على غرار أبراج العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات مدينة العلمين الجديدة

وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم توقيع عقد، بالاتفاق مع الشركة الصينية؛ لإنشاء أبراج مماثلة للبرج الأيقوني في العلمين الجديدة، باستثمارات تصل لـ30 مليار جنيه.

وأضاف عباس، فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد” ، أنه سيتم إنشاء 5 أبراج سكنية في المنطقة الجنوبية بالساحل الشمالي، مؤكدا أنه سيتم تدشين وبناء أعلى برج في البحر المتوسط بارتفاع 250 مترا، بينما الـ4 أبراج الباقية على ارتفاع 200 متر، وهي عبارة عن أبراج سكنية بها خدمات تجارية وكل ما يلزمها من خدمات.