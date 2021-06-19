نقل مظاريف امتحانات الدبلومات الفنية من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان

وسط اجراءات أمنية مشددة ..

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عملية نقل مظاريف أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ويتواجد الآن مديري المديريات التعليمية الموجودين بشتى محافظات الجمهورية في مراكز توزيع الاسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية ، لمتابعة نقل اوراق الاسئلة إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية ، استعدادا لبدء اول امتحانات الدبلومات الفنية في التاسعة من صباح اليوم.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تم وضع كراسات امتحانات الدبلومات الفنية داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة" ، وكل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي" ، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده ، ويكون الصندوق نفسه مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.

ويتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.

معلومات رقمية عن امتحانات الدبلومات الفنية

وينطلق رسميا في التاسعة من صباح اليوم السبت ، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 “التحريرية” والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 هذا العام 750 ألف طالب/طالبة، بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية.

وقد تم اختيار السادة المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركز.



وسيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.