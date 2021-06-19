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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل جديدة عن سعر هوندا سيفيك 2022 | صور

تفاصيل جديدة عن سعر
تفاصيل جديدة عن سعر هوندا سيفيك 2022

تعتبر النسخة هوندا سيفيك واحدة من أشهر الإصدارات داخل الأسواق العالمية والتي تنتمي إلى فئة السيدان ، حيث استطاعت أن تكتسب مكانة كبيرة وسط هذه الفئة على مدار تاريخها الممتد، و بعد أن اطلق الصانع الياباني هذه النسخة بإطلالة 2022، كُشفت بعض المعلومات عن الأسعار الخاصة بهذه السيارة.

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في بداية الأمر، حصلت السيارة هوندا سيفيك 2022 العالمية، على نوعين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 160 حصان، مع 187 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك من 4 اسطوانات أيضا، و لكن بقوة 1500 سي سي "تيربو" يولد قوة تقدر بـ 180 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، و تتسارع العجلات لتلك النسختين عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

تحتوي السيارة هوندا سيفيك موديل 2022 على مصابيح أمامية حادة، مع شبكات متعددة المقاطع، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع فتحة سقف، و عجلات رياضية، و مرايات جانبية كهربائية، و حزمة من وسائل التحكم و الرفاهية، إلى جانب أنظمة مساعدة قائد السيارة على تحديات الطريق المختلفة.

الأسعار الخاصة بالنسخة العالمية من هوندا سيفيك موديل 2022 

 

يبلغ سعر الفئة LX محرك 2000 سي سي موديل 2021 بقيمة قدرها 22.695 دولار امريكي.

وتقدم فئة سبورت و التي تعمل بمحرك 2000 سي سي بقيمة سعرية تبدأ من 24.095 دولار امريكي.

بينما تأتي النسخة هوندا سيفيك EX و التي تعمل بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو بقيمة قدرها 25.695 دولار.

أما عن سيفيك تورينج 1500 سي سي تيربو، فتبلغ قيمتها السعرية نحو 29.295 دولار امريكي، بالإضافة إلى احتساب رسوم الشحن.

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