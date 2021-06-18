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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد صدم الجميع.. العثور على رضيعة تطفو حية في نهر بالهند

العثور على رضيعة
العثور على رضيعة في صندوق خشبي

لم يصدق الصيادين الهنود لحظة عثورهم على طفلة حديثة الولادة على قيد الحياة تطفو في صندوق خشبي مزين بصور الآلهة الهندوسية في نهر الجانج المقدس في الهند.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم  العثور على طفلة حديثة الولادة تطفو في صندوق خشبي، بعدما سمع أحد الصيادين على متن قارب صوت الطفلة البالغة من العمر 21 يومًا وهي تبكي.

العثور على رضيعة في صندوق خشبي (2)
العثور على رضيعة في صندوق خشبي (2)

وبعدما اقترب من الصندوق وفتحه تفاجأ بوجود طفلة رضيعة ملفوفة في وشاح أحمر داخل الصندوق المزين بصور الآلهة الهندوسية فيشنو ودورجا.

وتُظهر اللقطات التي تم تصويرها بهاتف أحد الموجودين، اللحظة التي تحرك فيها حشد من السكان حول الصياد الهندي وهو يفتح الصندوق قبل أن يحمل الطفلة بين ذراعيه على ضفاف النهر في مدينة جازيبور، في ولاية أوتار براديش الشمالية.

العثور على رضيعة في صندوق خشبي (3)
العثور على رضيعة في صندوق خشبي (3)

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى ولكنها كانت بصحة جيدة، وبعد خروجها من المستشفى، سيتم نقلها إلى الرعاية الاجتماعية.

ولم يقدم رجال الشرطة سببا محتملاً لهذه الجريمة، لكن معدلات وأد الإناث في الهند تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.

ويُنظر إلى الفتيات في الهند على أنهن عبء مالي، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة حيث تكون فرص العمل والتعليم محدودة، ومع تقدم تقنية الموجات فوق الصوتية يتم إجهاض العديد قبل ولادتهن، كما أصبح التخلي عنهن بعد الولادة أمرا شائعا.

العثور على رضيعة في صندوق خشبي (1)
العثور على رضيعة في صندوق خشبي (1)

وقالت الشرطة إن الصندوق يحتوي على بطاقة تحتوي على تاريخ ميلاد الطفلة وتسميها باسم جانجا الهندية التي تعني نهر الجانج، وقال مسؤولون محليون إنهم سيغطون تكاليف رعاية الفتاة.

وقال رئيس الوزراء يوجي أديتياناث، إنه ستتم مكافأة صاحب القارب “تشودري”، بمنزل ومزايا أخرى من الدولة؛ وذلك بعد تصريحات “تشودري” أنه عندما سمع الناس على ضفاف النهر الصرخات، لم يفعل أحد شيئًا، وقال: "لكنني هرعت لإنقاذها.. وعندما فتحت الصندوق الخشبي وجدتها".

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