عبقري الرياضيات المصري عمر عثمان: أبدأ بالتدريس في احدي الجامعات هذا العام

حل الدكتور عمر عثمان العالم المصري الملقب بعبقري الرياضيات، ضيفا علي الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي".

كشف عثمان خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، سبب قلة ظهوره إعلاميا، قائلا:" الإعلام تحدث عني عندما حصلت علي الدكتوراه من فرنسا في مجال الرياضيات، ولكني لا أرغب في الظهور الإعلامي ورفضت العديد من المقابلات التلفزيونية.

وأوضح:"وزارة التعليم العالى عرضت أن أقوم بالتدريس فى إحدى الجامعات الجديدة وهى جامعة الجلالة، وهذا العام هو أول عام لها، والآن لدى وقت للقيام بعملية التدريس فى بلدى".



وعرض الإعلامي أحمد فايق، فيديو لأغنية تحمل عنوان "مصر تستطيع" تستعرض أبرز الشخصيات المصرية داخل وخارج مصر، التي رفعت اسم مصر عالياً وأبرزهم الدكتور مجدي يعقوب وعدد من العلماء المصريين والشخصيات البارزة والإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية.

