بورشه تكشف عن أيقنوها الشهيرة 911 GT3  موديل 2022

كشفت شركة بورشه الألمانية عن نسختها القوية 911 GT3 موديل 2022، و التي تعد امتداد لعائلة 911 الشهيرة، حيث لاقت هذه الطرازات شهرة واسعة نسبة إلى تصميمها الرياضي، و اطلالتها المميزة إلى جانب عناصر التحكم الداخلية، و التي تاتي على الطريقة الخاصة بالصانع المخضرم.

تعتمد السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022 على محرك من 6 اسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 502 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 469 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 317 كيلومتر في الساعة.

و من خلال هذه القدرات الفنية تستطيع بورشه 911 GT3 موديل 2022، أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية فقط، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة من طراز PDK، أو نسخة اخرى تعتمد على مقبض يدوي سداسي السرعات.

تعتمد بورشه 911 GT3 موديل 2022 على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 20 و 21 بوصة، مع جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، كما يمكن رؤية علبة المكابح المميزة باللون الأصفر خلف هذه الاضلاع.

و تقدم السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022 عبر مفهوم ثنائي الأبواب، و منظومة عادم مزدوجة الأداء، مع ناحية خلفية انسيابية تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما تضيف اطلالة رياضية أنيقة لهذا الإصدار العريق، إلى جانب المصابيح الأمامية المعهود لطرازات بورشه 911.

سعر السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022

و يقدر سعر السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022 بقيمة تبدأ من 161 ألف دولار أمريكي.