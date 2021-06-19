الروائي عمرو العادلي : القصة القصيرة انتشرت بفترة السبعينيات..وكانت تحظي بمتابعة كيبرة..فيديو

قال الروائي عمرو العادلي، أنه نشر أول مجموعة قصصية وكان عمره وقتها 37 عاماً وقبلها تزوج وكان يؤسس للحياة الأسرية.

وأضاف العادلي خلال لقاء لبرنامج “المساء مع قصواء” عبر فضائية "تن" ، أن القصة القصيرة كانت منتشرة في فترة السبعينيات كثيراً، وكانت تحظي بمتابعة كيبرة من القراء.

وتابع الروائي عمرو العادلي أن الانتشار أو الأعلي مبيعاً ليس له مقدار معين، وغاية الكاتب أن يتم قراءة أعماله، كما أن الكتابة هي فن نقل الأفكاروإيصالها للقارئ.

وأشار العادلي إلى أنه كان يكتب مسرحيات تتحدث عن العدالة والظلم وغيرها، وكان يتمني أن يتم عمل تلك المسرحيات وعرضها في أماكن معروفة.

وقال الروائي عمرو العادلى، أنه بدأ في سن الـ18 تقليد المسرحيات في قصر الثقافة، مشيراً إلى أنه اقتبس راوية أسماها "اعتقال ضمير"، وكان لديه أمل وجراءة ويريد عرض مسرحياته على المسرح القومي وأن يقوم الرائع سعد أردش بإخراجها.

ارتبط اسم الأديب الكبير يوسف إدريس، الذي تحل ذكرى ميلاده، وتُرجمت أعماله إلى ٢٤ لغة عالمية، من بينها ٦٥ قصة تُرجمت إلى الروسية، بالصحافة والأدب، والمسرح.

الراحل منذ سنوات الدراسة الجامعية وهو يحاول نشر كتاباته، وبدأت قصصه القصيرة تظهر في صحف المصري وروز اليوسف، وفي 1954 ظهرت مجموعته أرخص الليالي، وفي 1956 حاول ممارسة الطب النفسي ، ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذا الموضوع وواصل مهنة الطب حتى 1960 إلى أن انسحب منها وعين محرراً بجريدة الجمهورية، وقام بأسفار في العالم العربي فيما بين 1956-1960.

وفي 1961 انضم إلى المناضلين الجزائريين في الجبال وحارب معارك استقلالهم ستة أشهر ، وأصيب بجرح وأهداه الجزائريون وساماً إعراباً عن تقديرهم لجهوده في سبيلهم وعاد إلى مصر، وقد صار صحفياً معترفاً به حيث نشر روايات قصصية، وقصصاً قصيرة، ومسرحيات.

وفي 1963 حصل على وسام الجمهورية واعترف به ككاتب من أهم كتّاب عصره، إلا أن النجاح والتقدير أو الاعتراف لم يخلّصه من انشغاله بالقضايا السياسية، وظل مثابراً على التعبير عن رأيه بصراحة، ونشر في 1969 المخططين منتقداً فيها نظام عبد الناصر ومنعت المسرحية، وإن ظلت قصصه القصيرة ومسرحياته غير السياسية تنشر في القاهرة وفي بيروت.