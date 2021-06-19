اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على أرواح الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 20 يونيو بمادتي الفقه والإنشاء، وتبدأ اللجان في الساعة التاسعة صباحا.

ويوم الثلاثاء 22 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا.

ويوم الخميس الموافق 24 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة، وتبدأ لجنة الامتحان في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر، ويوم الأحد 27 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد ، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة.

أما في يوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف ، وفي يوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

تفاصيل الامتحان الشفوي

يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا.

ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

القسم العلمي

تبدأ امتحانات القسم العلمي، السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

كما يمتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الامتحان الشفوي

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.