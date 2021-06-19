عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الازهرية

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2020-2021 وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على أرواح الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا. 

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي يوم الأحد الموافق 20 يونيو بمادتي الفقه والإنشاء، وتبدأ اللجان في الساعة التاسعة صباحا.

ويوم الثلاثاء 22 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر صباحا.

ويوم الخميس الموافق 24 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة، وتبدأ لجنة الامتحان في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الحادية عشر، ويوم الأحد 27 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد ، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة.

أما في يوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف ، وفي يوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

تفاصيل الامتحان الشفوي

يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا.

ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

القسم العلمي

تبدأ امتحانات القسم العلمي، السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

كما يمتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

 أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الامتحان الشفوي

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان  الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية مادة النحو مادة البلاغة

ترشيحاتنا

أول طفل يلعب فروسية بساق واحدة في مصر.. محمود سامح: تخطي معركة السرطان بـ 50 عملية ويحلم بثلاثة أمور.. شاهد

أحمد حلمي يشعل انستجرام بالغناء للعندليب ويعلق: اتصورت رادار بسبب صوتي

أكذوبة الحمل التاريخي.. اعتقال امرأة خدعت العالم كله بولادة 10 توائم|فيديو

قبل مواجهة نصف النهائي الإفريقي.. هدافو الأهلي والترجي في دوري الأبطال

آيات الشفاء الست .. علاج الأمراض المستعصية والسحر والحسد

وضع التشريعات الخاصة الأبرز.. 4 اختصاصات للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

أكذوبة الحمل التاريخي.. اعتقال امرأة خدعت العالم كله بولادة 10 توائم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ