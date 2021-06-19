فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي أعظم هدية من ربنا لمصر.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن ما حدث منذ تولي الرئيس السيسي الحكم يعتبر معجزة، معقبه: "من أول لحظة قلت أن هذا الرجل أعظم هدية من ربنا لمصر".



وأضافت "الشوباشي"، خلال استضافتها ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "لن أمل من تكرار الجملة التي قالها الرئيس السيسي وأعطتني الأمل واليقين بأن مصر سترجع لمكانها ومكانتها المعهودة، وذلك عندما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى".



وأشارت: "ما حدث خلال السنوات الماضية أننا كنا تابعين لدولة ولم يكن لدينا رأي.. أما الآن فمصر رجعت مصر التي يتمناها أي شخص، مصر التي لها علاقات مع أعظم دول في العالم، وتجبر الدول على احترام قوة ومكانة الدولة المصرية".



وأوضحت: "الرئيس السيسي بدأ في إعادة بناء مصر من الداخل، وهو ما مكن الدولة المصرية من مناقشة القضايا الإقليمية والدولية"، مؤكدة: "الرئيس السيسي أحدث معجزة في مصر، ورجع مصر لشبابها واستطاعت التحدث مع أي قوة في العالم بندية"، مردفة: "الرئيس السيسي يتحدث مع الدول باحترام لكي ترد هذه الدول الاحترام لنا مرة أخرى".