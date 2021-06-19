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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار نيسان جوك موديل 2021

زيادة جديدة في أسعار
زيادة جديدة في أسعار نيسان جوك موديل 2021

شهدت النسخة اليابانية نيسان جوك حالة من الارتفاع في قيمتها السعرية داخل السوق المصري، و قدرت تلك الزيادة بنسبة قدرها 5 الاف جنيه لجميع الفئات المقدمة من هذه السيارة، و التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر لـ موديلات 2021.

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تستمد نيسان جوك موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 115 حصان، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات.

و من خلال تلك القدرات الفنية تسارع نيسان جوك من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 10.4 ثانية، كما دعمت بعجلات رياضية تتراوح بين 16 إلى 19 بوصة، مع جنوط معدنية متعددة المقاطع.

و جاءت السيارة نيسان جوك موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4210 مم، و بعرض 1.8 متر، مع 1595 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين تتسع لـ 422 لتر، و تضم من الداخل شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن.

ويبلغ سعر السيارة نيسان جوك موديل 2021 داخل السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة بقيمة قدرها :  

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACCENTA GRADE 2021 محرك  1000 سي سي تيربو  بسعر 357.500 بدلًا من  352.500 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TEKNA GRADE 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 381.500 بدلًا من 376.500 جنيه.

 

الفئة الثالثة اوتوماتيك موديل TEKNA PERSO 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 388.500 بدلًا من 383.500 جنيه.

نيسان جوك رقم ا قياسي ا موديلات الكروس اوفر نيسان جوك موديل 2021

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