بيلي جيلمور رجل مباراة إنجلترا واسكتلندا في يورو 2020

فاز بيلي جيلمور، على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الاسكتلندي بنظيره الإنجليزي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وتعادل منتخب اسكتلندا مع نظيره الإنجليزي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وحصد جيلمور لاعب وسط فريق تشيلسي، الجائزة باختيار اللجنة المنظمة للبطولة، بعد أدائه الرائع في المباراة، وقيادته منتخب بلاده للظفر بنقطة التعادل من قلب لندن على ملعب ويمبلي، وتم استبداله في الدقيقة 76 بزميله أرمسترونج.

وبنتيجة التعادل، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا للنقطة الرابعة في المركز الثاني، فيما حصلت اسكتلندا على أول نقطة له في البطولة ليظل في المركز الرابع.