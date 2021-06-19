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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا.. وتقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.


مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن القول بدخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا يعتبر استباقا للأحداث.
 


مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الإجراءات الوقائية تزايد وتيرة التطعيم ساهما في خفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
 


رئيس نيوجيرسى للتطوير العقاري: نعمل في السوق منذ 16 عاما وانتقلنا حاليا للعمل في الجلالة.. فيديو
قال المهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري، إن الشركة تعمل منذ 16 عاما وحازت على ثقة كبيرة من عملائها.

وأضاف يوسف خلال حواره مع برنامج “البوصلة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية، منال السعيد، خلال السنوات الأخيرة استطاعت الشركة الانتقال من المدن الجديدة للعمل فى العاصمة الإدارية و مدينة الجلالة.
 


بندر العامري:3 شركات سعودية جاهزة لـ ضخ 3 مليارات دولار للاستثمار بمصر|فيديو
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجه بـ الاستثمار فى مصر.
 


حماية وتأمين.. تعرف على شروط عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.. فيديو
قال الإعلامى مصطفى بكرى، أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا أحد القضايا الهامة التى يتم مناقشتها بين الدولتين.

وأضاف بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إنه قبل 2011 كان يوجد على الأراضى الليبية أكثر من 2 مليون عامل مصرى وحاليا وصل العدد لحوالى 30 ألف عامل فقط بل إنهم متواجدين بشكل غير منتظم.
 


أسباب انتشار جرثومة المعدة والارتجاع.. حسام موافي لمشتكي: أنت عايز الضرب
رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على شكوى أحد المتابعين للبرنامج بأنه يعاني من مرض ارتجاع المريء، والتهابات في المعدة منذ ما يقرب من عام.

وقال حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة: "في سنك ده انت عايز الضرب، لانك بتأكل برا البيت، والأكل برا البيت أكل مش نضيف، ولا تضمن الأكل برا البيت مش مضمون، وفي أمرض كتيرة منتشرة في مقدمتها جرثومة المعدة والسبب أكل الشارع".
 


استشاري أمراض جرثومية: فيروس كورونا لن ينتهي قبل هذه السنة |فيديو
قال الدكتور جاد مخباط، استشاري الأمراض الجرثومية والمعدية، إن عدد إصابات كورونا العالمية يتجاوز 177 مليونا و270 ألفا.

وأضاف "مخباط"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة التلقيح ضد كورونا في دول الشرق الأوسط لا تتخطى 20%، لافتا أن هناك دولا في أوروبا تجاوزت نسبة التلقيح بها 70%.
 


3 للتجارة و4 للهندسة.. تقليص عدد سنوات الدراسة بالجامعات وفقا لنظام الساعات المعتمدة
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر أن يكون هناك حدا أدني لعدد سنوات الدراسة في نظام الساعات المعتمدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" بالرغم من إمكانية تقليص سنوات الدراسة، إلا إنه ليس في إمكان طلاب كلية التجارة التخرج في أقل من 3 سنوات، أما الحد الأدنى للدراسة في كلية الهندسة بالنظام ذاته فإنه سيبلغ 4 سنوات، كما جرت زيادة عدد سنوات الدراسة في كلية الصيدلة سنة إضافية.
 


بشأن مخاطبة الناس| مفتى الجمهورية يرد على محمد حسين يعقوب ومحمد حسان..فيديو
رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على الشيخ محمد حسان الذى يقول إنه يخاطب الملتزمين، والشيخ محمد حسين يعقوب، الذي يقول إنه يخاطب عامة الناس.

وأضاف المفتي، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،: "الإفتاء تخاطب كل إنسان وقع في مشكلة وأراد الاستبصار بالفتوى".
 

 

مليش علاقة بالإخوان.."خناقة" بين نقيب المحامين وثروت الخرباوي| شاهد
رد رجائي عطية نقيب المحامين، على موضوع علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن هناك أمورا مفهومة بشكل غير دقيق في هذا السياق.
وقال عطية، في مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس مبارك استقبلني؛ بعد الدفاع عن نجليه علاء وجمال مبارك، في التعدي عليهما من قبل جريدة الشرق الأوسط.
 

 

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