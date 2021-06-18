اتحاد الكرة: اعادة تشكيل المركز الإعلامي ومديري القطاعات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم الشكر لمديري القطاعات وأعضاء المركز الإعلامي على ما قدموه خلال الفترة الماضية، على أن يعاد تشكيلاتها مع الموسم المقبل.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء مسابقات المراحل السنية والقسم الثالث للموسم الحالي واقتراب مسابقتي القسمين الأول والثاني من نهايتها بإلإضافة إلى انتهاء السنة المالية.

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن الاتحاد ملتزم بالشروط الخاصة بمسابقة الدوري العام فيما يتعلق بصعود وهبوط الأندية بين أقسام المسابقة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية لدى الاتحاد لتغيير أي من هذه الشروط أو تعديلها ولا زيادة عدد الصاعدين من أي درجة من المسابقة أو تقليل عدد الهابطين من أي منها.

ويعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني جلسة مع مسؤولى اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش حسام البدرى مسؤولى اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة إجراء تعديلات فى قوائم لاعبي أندية الدورى الممتاز قبل انطلاق الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يطالب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني مسؤولى اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في بطولة الدوري الممتاز من ٥ لاعبين إلى ثلاثة فقط كما جرى فى السابق.

ويسعى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني إلى زيادة الاعتماد على اللاعب المحلى فى الدورى الممتاز من أجل افراز عناصر جديدة يستفيد منها المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

ويرغب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني فى التقليل من اعتماد لاعبي أندية الدورى الممتاز على اللاعبين الأجانب عبر تقليص أعدادهم فى المسابقات المحلية من ٥ إلى ٣ لاعبين.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري ألغى معسكر شهر يونيو الجارى فى إطار الأجندة الدولية وتأجيل مواجهة رواندا وديا إلى إشعار آخر فى إطار استعدادات الفراعنة الكبار للمشاركة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢ بقطر.