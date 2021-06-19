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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

صدى البلد

قامت اللجنة المعينة لادارة نادى الزمالك بفتح حساب بنكى لدعم النادى وتمنوا ان يتقدم كل زملكاوى بتبرع بمبلغ  ولو بسيط . معتقدين ان هذا الفكر سينجح باكتساح وخصوصا ان فتح الحساب البنكى يضمن  للمتبرعين ان اموال التبرع ستصرف فى قنواتها الصحيحة لخضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات .ولا مجال هنا للتحدث عن ما كان يحدث فى السابق .

ويعتقدون ايضا ان بهذه الخطوة ذهب الزمالك الى الطريق الصحيح  وتسعى اللجنة  لكسب ثقة محبينه والداعمين له بشكل رسمى وموثق  وعلى الملاأ بكل شفافية .

وتتمنى اللجنة ان يكون هذا الفكر نقطة الانطلاق لتصحيح  مساره الاعلامى . وتطوير برامج قناتة  ولغة حوار مقدميها  . ووضع اسس للعمل فى نادى الزمالك  بحيث لايعمل احد فى تخصص سواء ان كان ادراى او فنى او اعلامى  الا ويكون محترف فى عملة والابتعاد عن الأخطاء التى  تكلف النادى الكثير وتدخلة  فى قضايا متلاحقة تؤدى الى غرامات مالية كبيره   ...
ويتمنى حسن لبيب وأعوانه ايضا ان يطور رسالتة لجمهورة وان يتوقف عن تصدر فكرة المظلوميه  ولهجة  المؤامره التى تسيئ للزمالك اكثر ما تضيف اليه لدرجة انها اصبحت مادة للسخرية على السوشيال ميديا ..

وتسعى اللجنة لتعديل ادارة  تعاقداته  خاصة ان الزمالك مطالب  بدفع مقابل تعاقداتة السنويه ما يقارب 330 مليون جنية وهنا تسعى  اللجنة المكلفة بادارة الزمالك بتعديل العقود وتخفيضها املا فى تصحيح المسار وهنا الزمالك يستعين بجمهوره للتغلب على مشاكله وتوفير الاستقرار املا فى تحقيق البطولات والإنجازات

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