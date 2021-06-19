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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: المرأة وصلت لجميع المناصب في عهد الرئيس السيسي

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة  التشجيع على القيام بحملات التوعية الشاملة للقضاء على الختان وتحريمه والتوعية بعقوبة وتجريم هذا النوع من انواع العنف ضد المرأة لردع المخالفين .

 

 وأوضحت نائب محافظ القاهرة  في تصريحات صحفية ، أن المرأة المصرية  تعيش عصرها الذهبى في عهد  الرئيس السيسي، حيث تمكنت من جميع المناصب السياسية والإجتماعية والبرلمانية.

 

وتابعت نائب محافظ القاهرة ان المرأة المصرية  أثبتت أنها بحق تستحق ذلك الإهتمام والتقدير خاصة وأنها تؤدى دورها الإجتماعى والإقتصادى بكفاءة جعلها تشارك بايجابية فى كافة نواحى الحياة بما يسهم فى صنع المستقبل وفقاً لرؤية مصر 2030.

 

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة أن  مصر اتخذت خطوات جريئة في تعديل وإصدار قوانين تحمي المرأة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن أبرز تلك القوانين تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش.

القاهرة محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة المرأة المصرية الرئيس السيسي

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