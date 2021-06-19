خلال تكريمه بمهرجان الاسماعيلية.. أحمد وفيق: انحاز للجمهور ولابد أن تصل رسالتنا له

أخبار النجوم

أقام مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته ال 22 ندوة تكريم للفنان احمد وفيق بقصر ثقافة الاسماعيلية مساء الجمعة .

أدار الندوة الناقد أحمد النجار الذى اشاد بتجربة الفنان أحمد وفيق السينمائية بشكل عام والتنوع في الأدوار التي قدمها سواء في الدراما أو المسرح أو السينما .

وفى كلمته، شكر الفنان أحمد وفيق مهرجان الاسماعيلية على فكرة تواجد الفنانين المشاركين في الافلام القصيرة ، الأفلام القصيرة كانت سبب فى تواجد ممثلين مهمين واسماء كبيرة موجوده بيننا.

وقال وفيق انه منذ فترة وهو يحلم بفكرة عرض تلك الأفلام وان يكون هناك صيغة للمشاهدة التلفزيونية للفيلم القصير .

واضاف وفيق انه من الممثلين المنحازين للجمهور،لابد أن تصل بالرسالة إلى الجمهور والا نكون قد قصرنا في دورنا امام الجمهور .

وتحدث الفنان احمد وفيق عن تجربته في الفن وعلاقته بأساتذة الاخراج يوسف شاهين ومحمد صبحي وجلال الشرقاوي والفنان احمد فؤاد سليم الذى شجعه كثيرا.

واشار الي تجربة عمله في فيلم " سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين الذى اعتقد كثيرون أن هذا العمل كتب من اجله على غير الحقيقة فقد كان وجوده في العمل مجرد صدفة وحل موقف .

واضاف وفيق انه بعد تلك التجربة اختفي وكان هش نفسيا وقرر البعد عن الفن واهتم بالادب الروسى لكنه فجاه قررت الرجوع مرة أخرى إلى الفن لانه لم يجد اى شغل اخر.

واوضح الفنان احمد وفيق ان الفنان لابد ان يكون متفائلا لكن الحياة لن تكون عادلة تماما حتى لو امتلكت مقومات النجاح ،وان تكون نفسيا قويا لأن ذلك يضيف

للممثل، اضافة الي ضرورة توافر فضيلة الانتقاء

بدوره ، قال السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومي للسينما ان هناك مشروع فى خطواته التنفيذية تم تقديمه لمعالى وزيرة الثقافة وهو أن

يكون هناك منصة وقناة على اليوتيوب لعرض الافلام التسجيلية والقصيرة.

واضاف ان تلك القناة ستكون متاحة للجمهور اضافة إلى زيادة دعم السينما ب50مليون جنيه.

من جانبه، تحدث الناقد زين العابدين خيرى عن ذكرياته مع الفنان احمد وفيق وعن نبوءة الروائي الكبير خيرى شلبى عنه وتوقعه بأنه سيكون ممثل كبير.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" و تقام دورتة الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجاري، تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويقام المهرجان هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفه، وجميع المشاركين به.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة اسم الراحلة رجاء الجداوي خلال حفل الافتتاح الذي اقيم اليوم وحرصت على الحضور ابنتها أميرة مختار لتسلم تكريم والدتها.

وحرص الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه .

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم "فرح" على هامش حفل الإفتتاح.

وأكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

ويشمل برنامج المهرجان، عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات، تشمل حلقات نقاشية وورش فنية.



افتتاح مهرجان الإسماعيلية

شهد حضور افتتاح المهرجان الذي أقيم على الشاطئ لأول مرة، العديد من الشخصيات السينمائية والفنية داخل مصر والوطن العربى وجماهير محافظة الإسماعيلية والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين بالمهرجان.

وفي كلمتها، تقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم فى خروج الدورة 22 من عمر المهرجان للنور، وأثنت عبد الدايم على إدارة المهرجان التى نجحت خلال فترة قصيرة من صدور قرار عودة النشاط على إنجاز المهمة وإقامة الفعاليات.

0ba5c348-190b-4400-bb68-0995e47cafa5

1fdbf6be-a203-4159-bb44-74ee3bfecfd1

4d4b1a38-7074-4f55-bbc5-42c96eef84c0

8c6b3a2c-5b07-4c24-8406-10e72300e68e

20a0b2f3-b2de-4071-ac5a-2bdf29d4818e

46efca7f-3c27-4c45-bc61-f52b7a67cd64

146de5c8-7c4e-44bb-826f-b3c6685a29d7

5795c703-583a-4b4e-a5e0-83342a12f655

7110ff6f-7732-4db3-8e5a-9fea360b791a

7519a069-e821-4abc-918b-a892c2ccfb01

8332ddee-d813-4304-a21c-9d2c73c2ddf8

9528c30e-137c-4c2a-9d42-1a35bb58ffde

540776e4-0237-4569-8d93-bdd80ddb4685

c654eb0d-7026-4282-b8b9-6df0488aa36b

e1f6b011-c175-4ad9-a2af-d8050d042dc4

e928583f-a7a1-448e-a3cd-f340985cb3aa

e8201370-188c-4b61-ac25-9070f457ea5a

f89cc66c-7201-4325-9e65-ce1c52025745