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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مكون من 79 دور.. الإسكان تكشف تفاصيل العمل بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية..فيديو

البرج الأيقوني بالعاصمة
البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن البرج الأيقوني مكون من 79 دور إضافة إلى وجود دورين تحت الأرض مؤكدا إنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لـ البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الإسكان: البرج الأيقوني بداية دخول مصر صناعة ناطحات السحاب.. فيديو

وأضاف عياش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن البرج يضم أنشطة فندقية وإدارية وتجارية، وسيكون بداية لدخول صناعة ناطحات السحاب في مصر.

 

وتابع  نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أن البرج الأيقوني  يعد أعلى مبنى فى افريقيا ومصر على ارتفاع 285 متر.

 

وأشار عياش إلى أن أن البرج الأيقونى سيكون به فندق يعد علامة تجارية لأول مرة تكون فى مصر  وثانى مرة فى الشرق الأوسط، وهو فندق 5 نجوم.

 

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، ومسئولى شركة (cscec) الصينية المُنفذة للمشروع.ي

وخلال كلمته فى الاحتفالية، قال الدكتور عاصم الجزار، اليوم الخميس، نحتفل ونوثق مراحل مختلفة لنمو وتطور الدولة المصرية، وتلك المراحل لنا فيها كثير من الشركاء، مؤكداً أنه فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم البدء فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، فى ربوع مصر المختلفة، مؤكداً أننا مستمرون بخطوات واثقة خلال الفترة المقبلة فى تحقيق نمو أكبر بقطاع الإسكان، والذى يعد قاطرة للاقتصاد المصري.

 

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