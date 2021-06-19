المخرج زكريا نوري: فيلم عائشة لا يسلط الضوء علي الدعارة

أخبار النجوم

أقيم ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوه للمخرج "زكريا النوري" عقب عرض فيلمه"عائشة" للمخرج وادارتها الناقده نهلة مصطفي.

وقال المخرج زكريا النوري أثناء الندوة أنه يميل إلي السينما الصامتة أكثر من اللغة الحوارية ، مضيفا أن فيلم " عائشة" أول تجربة إخراجية له بعد العمل في كمساعد مخرج.

أضاف المخرج أن الفيلم لا يسلط الضوء علي الدعارة ولكنه يجسد الحياة اليومية للمرأة المهمشة من المجتمع ومن فقدان رب الاسرة.



وأضاف أنه لا يوجد منتجين متخصصين في الإنتاج للأفلام القصيرة بسبب أنشغال المنتجين بأعمال روائية طويلة.



وعبر المخرج أنه كاتب السيناريو من ثلاث سنوات لحين الحصول علي تمويل الفيلم.

وأكد نوري بأن أحداث فيلمه "عايشة" لم يتم بناءه على قصة حقيقية مؤكدا أنه بعد كان يريد طرح الحياة اليومية التي تمر بها الفتيات المغربيات. وبما انه نشأ في بداياته بمدينة دار البيضاء فكان يشاهد معاناة الفتيات اللواتي يعيشن في الريف على اطراف المدينة، فقرر أن يتم تناول كل المعاناة التي من الممكن أن تمر بها تلك الفتاة من قلة حيلة واضطراراها للعيشة بدن رضا عن ما تعيشه بشكل يومي.

وأضاف نوري، خلال الندوة ،أنه لم يكن يتعمد طرح فكرة لجوء الفتيات الفقيرات للدعارة لكسب العيش حيث أنه لم يكن يركز على تلك المرحلة ولكنه كان يرغب في طرح الحياة اليومية لتلك الفتاة التي تعاني غياب الاب والديون المتراكمة والأم التي تكون بين الحياة والموت بينما تحاول كسب القليل من المال لكي تأتي بقوت يومها فقط.



يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

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