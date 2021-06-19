عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

المخرج زكريا نوري: فيلم عائشة لا يسلط الضوء علي الدعارة

المخرج زكريا نوري
المخرج زكريا نوري

أقيم ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوه للمخرج "زكريا النوري" عقب عرض فيلمه"عائشة" للمخرج  وادارتها الناقده نهلة مصطفي.

 

وقال المخرج زكريا النوري أثناء الندوة أنه يميل إلي السينما الصامتة أكثر من اللغة الحوارية ، مضيفا أن فيلم " عائشة" أول تجربة إخراجية له بعد العمل في كمساعد مخرج.

txt

صبري فواز من مهرجان الإسماعيلية: مستعد للمشاركة في الأفلام القصيرة شريطة أن تستفزني.. فايزة هنداوي: فنان مثقف وتألق للغاية

txt

ابنة رجاء الجداوي: بكيت أثناء تكريم والدتي في مهرجان الإسماعيلية .. فيديو

أضاف المخرج أن الفيلم لا يسلط الضوء علي  الدعارة ولكنه يجسد الحياة اليومية للمرأة المهمشة  من المجتمع ومن فقدان رب الاسرة.


وأضاف أنه لا يوجد منتجين متخصصين في الإنتاج للأفلام القصيرة بسبب أنشغال المنتجين بأعمال روائية طويلة.


وعبر المخرج أنه كاتب السيناريو من ثلاث سنوات لحين الحصول علي تمويل الفيلم.

 

وأكد نوري بأن أحداث فيلمه "عايشة" لم يتم بناءه على قصة حقيقية مؤكدا أنه بعد كان يريد طرح الحياة اليومية التي تمر بها الفتيات المغربيات. وبما انه نشأ في بداياته بمدينة دار البيضاء فكان يشاهد معاناة الفتيات اللواتي يعيشن في الريف على اطراف المدينة، فقرر أن يتم تناول كل المعاناة التي من الممكن أن تمر بها تلك الفتاة من قلة حيلة  واضطراراها للعيشة بدن رضا عن ما تعيشه بشكل يومي.

 

وأضاف نوري، خلال الندوة ،أنه لم يكن يتعمد طرح فكرة لجوء الفتيات الفقيرات للدعارة لكسب العيش حيث أنه لم يكن يركز على تلك المرحلة ولكنه كان يرغب في طرح الحياة اليومية لتلك الفتاة التي تعاني غياب الاب والديون المتراكمة والأم التي تكون بين الحياة والموت بينما تحاول كسب القليل من المال لكي تأتي بقوت يومها فقط.


يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

4
4
3
3
2
2
1
1
المخرج زكريا النوري المخرج زكريا النوري الاسماعيلية مهرجان الإسماعيلية مهرجان مهرجان الإسماعيلية السينمائي الإسماعيلية السينمائي الدولي مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

موضوعات متعلقة

أحمد وفيق : الحظ لعب دورا كبيرا في مشواري الفني.. صور

أحمد وفيق: تعمدت العمل مع الثلاثي يوسف شاهين وجلال الشرقاوي ومحمد صبحى

المخرج الهولندي: فيلم “نايا الغابة لها ألف عين” يسلط الضوء على التكنولوجيا

ابنة رجاء الجداوي: بكيت أثناء تكريم والدتي في مهرجان الإسماعيلية .. فيديو

أشعر بالقهر.. صفية العمري تواجه أزمة فنية وصفتها بـ جملة واحدة| شاهد

صفية العمرى: كان لك معايا حالة خاصة بالنسبة لي

صفية العمرى : سعيدة بتواجدي في مهرجان الإسماعيلية .. صور

كمال رمزى: تأثرت بكتابات يحيى حقى وافتقد الثلاثي أبو شادي وفريد والسلاموني.. صور

ترشيحاتنا

برفقة الكينج.. تامر حسني يغني "الليلة يا سمرا" بأحد الأفراح بالساحل الشمالي.. فيديو

البنتاجون: نعتزم سحب قوات وقدرات عسكرية أمريكية من الشرق الأوسط هذا الصيف

الأرجنتين ضد أوروجواى.. رودريجيز يتقدم للتانجو بتمريرة من ميسي

انتخابات إيران.. طهران تسجل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات

البيت الأبيض ينفي تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

كوبا أمريكا.. تشيلي تتصدر المجموعة الأولي مؤقتا بفوزها على بوليفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج.. مخرج يغتصب زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ