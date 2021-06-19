عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

صدى البلد

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية، فيما بعض المراكز مددت التصويت لساعتين.

 

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقله التلفزيون: "مراكز الاقتراع ملزمة بقبول بطاقات الاقتراع ما دام هناك أشخاص يرغبون بالإدلاء بأصواتهم".

 

وبقي في السباق 4 من المرشحين السبعة الذين نالوا الأهلية من مجلس صيانة الدستور، حيث واجه المجلس انتقادات بعد استبعاده أسماء بارزة تقدمت بترشيحها، ما أثار هواجس من تأثير ذلك سلبا على المشاركة.

 

وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، عن تمديد فترة الانتخابات الرئاسية حتى الثانية بعد منتصف الليل.

 

ويعد قرار التمديد لفترة الاقتراع الثالث، حيث تم تمديد الاقتراع لغاية العاشرة من مساء يوم الجمعة ثم تمديده لغاية الثانية عشر مساء.

 

شبه جمهورية.. أدوار متداخلة وتوازنات معقدة لمؤسسات الحكم في إيران

إيران.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية لساعتين

وجاء القرار استجابة لطلبات الناخبين الذين لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم بسبب الزحام الذي شهدته مراكز الاقتراع في مختلف مدن البلاد طيلة الانتخابات.

 

وانطلقت عملية التصويت في الساعة السابعة صباح الجمعة الـ18 من يونيو، وتتضمن 4 عمليات انتخابية، وهي الرئاسية الـ13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

 

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) يدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

الانتخابات الإيرانية الانتخابات الرئاسية الإيرانية ايران الانتخابات الإيرانية الرئاسية

موضوعات متعلقة

إيران.. تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية لساعتين

أحمدي نجاد يعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية في إيران

انتخابات إيران.. المرشد الأعلى يدلي بصوته.. شاهد

الرئيس السويسري: ناقشت مع بوتين الصفقة النووية مع إيران

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

الزمالك: حسم موقف فرجاني ساسي خلال 4 أيام

حيلة ذكية لإخفاء صورة بروفايلك على الواتساب من شخص محدد

كيفية القصر والجمع في الصلاة بالتفصيل.. الإفتاء ترد

العدسات التجسسية ترصد جيب جراند شيروكي 4XE.. صور

بريطانيا تعلن شروطها لعقد قمة بين جونسون وبوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج.. مخرج يغتصب زوجته

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أول تعليق من ابن نهال عنبر بعد خضوعها لعملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ