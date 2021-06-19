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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهي

طريقة عمل فطيرة الكمثرى والتوت الأحمر

فطيرة
فطيرة

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل الكمثري والتوت الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات الصحيحة والسهلة. 

القاعدة:

300 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

150 جرام زبدة ممكن نحتاج ماء بارد فيلينج

:8 كمثرى مقشرة ومقطعة شرائح

200 جرام سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

400 جرام توت أحمر

توبينج:

2 ملعقة كبيرة سكر 

1 بيضة مخفوقة

 

طريقة تحضير فطيرة الكمثرى والتوت الأحمر

القاعدة:

 

* في العجان تخلط الزبدة والدقيق والملح ثم يضاف ماء للعجن حتى تصبح العجينة مفرولة ثم تفرد العجينة فى قالب

 

فيلينج:

 

* يرفع التوت على النار ثم يخفق السكر والنشا والفانيليا وتضاف للتوت ويقلب الخليط حتى الغليان ثم يرفع في بولة ويترك ليهدأ

 

* يوضع فيلينج التوت الأحمر على القاعدة ثم ترص شرائح الكمثرى ثم تدهن بالبيض ويرش السكر على الوجه

 

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة وتقدم بالهنا

 

فوائد الكمثري

 

للكمثرى فوائد عديدة لجسم الإنسان إلى جانب انهامن الفاكهة التى تتمتع بطعم لذيذ، ومن تلك الفوائد :

 

فوائد الكمثرى لمرضى السكر:

 

بالرغم من ان الكمثرى تحتوى على نسبة جيدة من السكر الا انها من اكثر الاغذية التى تساعد على ضبط نسبة السكر فى الدم كما انها ايضا تقلل نسبة امتصاص الكوليسترول حيث اثبتت الدراسات ان الكمثرى من افضل الفواكه لتقليل امتصاص الكوليسترول .

 

فوائد الكمثرى للرجيم:

 

تحتوى الكمثرى على ألياف تساعد على الاحساس بالشبع لفترات طويلة كما انها تحتوى على الكثير من المعادن الاساسية والتى تلبى احتياجات الجسم خاصة فى فترة الريجيم ، وبتناول ثمرتين من الكمثرى يوميا يساعد ذلك على الاحساس بالشبع كما يمكن ان تجعل وجبة الافطار او العشاء 3 ثمرات كمثرى فقط .

 

فوائد الكمثرى للشعر:

 

يحتاج الشعر الى الاهتمام بالتغذية الداخلية قبل التغذية الخارجية وحيث ان الكمثرى تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن الاساسية اللازمة لنمو الشعر فهى مفيدة جدا فى تطويل وتقوية بصيلة الشعر.

 

فوائد الكمثرى للبشرة:

 

باحتواء الكمثرى على نسبة كبيرة من فيتامين أ (تحتوى ثمرة الكمثرى على حوالى 2% منها فيتامين أ ) فهى مفيدة جدا لتغذية الشرة واعطائها بريقا ولمعانا وايضا تفيد فى توحيد لون البشرة.

 

فوائد الكمثرى للاطفال:

 

تساعد الكمثرى على نمو الاطفال بطريقة صحيحة حيث تحتوى على الكثير من المكونات اللازمة للطفل لبناء جسمه بطريقة صحيحة ويكفى تناول الطفل ثمرة واحدة يوميا للحصول على الكثير من الفيتامينات والمعادن

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