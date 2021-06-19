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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الأخبار الفنية

أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج.. مخرج يغتصب زوجته

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - ريهام حجاج

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

 

بعد غياب أيام.. حقيقة مرور نبيل الحلفاوي بوعكة صحية

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بين محبي ومتابعي الفنان نبيل الحلفاوي، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تغيبه عن التواصل مع متابعيه لمدة 4 أيام متتالية، ما جعل عدد كبير منهم يتسائل عن حالته الصحية في تغريدات قصيرة مرسلة له طيلة الأيام المنصرمة.

 

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

 

للجمعة الرابعة على التوالي| إيمي سمير غانم تزور قبر والدها.. شاهد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على زيارة، قبر والدها الراحل، الفنان سمير غانم، وذلك فى رابع جمعة بعد وفاته.

ورصدت عدسة "صدى البلد"، صباح اليوم الجمعة، زيارة إيمي لقبر لوالدها الراحل سمير غانم، وظهر عليها التأثر والتزمت خلال الزيارة، بعدم ارتداء الملابس السوداء؛ نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة والدها.

 

بعد تعرضه للتحرش.. مخرج معروف يغتصب زوجته

ظهرت ندى عادل - طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

 

جوز حرابيق.. رد ناري من ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج وطليقها

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيها ردًا جديدًا بطريقة غير مباشرة، على زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، بعد حلقتها الأخيرة عبر قناة النهار الفضائية.

 

أول تعليق من تميم يونس بعد اتهام طليقته له بـ الاغتصاب الزوجي

نفى المخرج الشاب  تميم يونس، الاتهامات التي وجهتها له طليقته "ندى عادل"، صباح اليوم الجمعة؛ بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.

 

مفاجأة.. مجدي بولس على قيد الحياة رغم إعلان نقابة الموسيقيين وفاته

رد مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، والذي يقيم في أستراليا، على نبأ وفاته، الذي انتشر اليوم الجمعة، قائلًا: "أنا بخير وحيّ الحمد لله، وأمارس حياتي الطبيعية".

 

أول تعليق من ابن نهال عنبر بعد خضوعها لعملية جراحية

نشر المخرج حسام الحسيني، صورة لوالدته الفنانة نهال عنبر، عبر خاصية ستوري بحسابه على تطبيق “إنستجرام”، موجهًا لها كلمة؛ بعد خضوعها لعملية جراحية.

 

عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في Jeddah Super Dome بـ السعودية

أحيا النجم المصري عمرو دياب حفل غنائي مميز في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها.

 

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