أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج.. مخرج يغتصب زوجته

نشرة الأخبار الفنية

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بين محبي ومتابعي الفنان نبيل الحلفاوي، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تغيبه عن التواصل مع متابعيه لمدة 4 أيام متتالية، ما جعل عدد كبير منهم يتسائل عن حالته الصحية في تغريدات قصيرة مرسلة له طيلة الأيام المنصرمة.

كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على زيارة، قبر والدها الراحل، الفنان سمير غانم، وذلك فى رابع جمعة بعد وفاته.

ورصدت عدسة "صدى البلد"، صباح اليوم الجمعة، زيارة إيمي لقبر لوالدها الراحل سمير غانم، وظهر عليها التأثر والتزمت خلال الزيارة، بعدم ارتداء الملابس السوداء؛ نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة والدها.

ظهرت ندى عادل - طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي.

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيها ردًا جديدًا بطريقة غير مباشرة، على زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، بعد حلقتها الأخيرة عبر قناة النهار الفضائية.

نفى المخرج الشاب تميم يونس، الاتهامات التي وجهتها له طليقته "ندى عادل"، صباح اليوم الجمعة؛ بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.

رد مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، والذي يقيم في أستراليا، على نبأ وفاته، الذي انتشر اليوم الجمعة، قائلًا: "أنا بخير وحيّ الحمد لله، وأمارس حياتي الطبيعية".

نشر المخرج حسام الحسيني، صورة لوالدته الفنانة نهال عنبر، عبر خاصية ستوري بحسابه على تطبيق “إنستجرام”، موجهًا لها كلمة؛ بعد خضوعها لعملية جراحية.

أحيا النجم المصري عمرو دياب حفل غنائي مميز في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها.