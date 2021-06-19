سفير مصر بتونس: رئيس الترجي استقبل بعثة الأهلي بحفاوة كبيرة.. فيديو

قال السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس، أنني كنت متواجد اليوم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم ومع لاعبي النادي الاهلي وأعضاء مجلس الادارة وشاهدت التدريب الأخير للنادي الأهلي .

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن رئيس نادي الترجي استقبل بعثة النادي الأهلي بحفاوة كبيرة ، مشيرا إلى أنه يعلم قيمة الكابتن محمود الخطيب ووفر سبل الراحة والتأمين لبعثة النادي الأهلي.

وتابع سفير مصر بتونس أن اللقاء كان يسوده المحبة والاحترام بين رئيس نادي الترجي ورئيس النادي الأهلي، متمنيا أن ينعكس هذا الإستقبال على سير اللقاء.

وأشار فهمي إلى أن تمت الموافقة على الحد الأقصى لحضور الجماهير، وحضور 5 ألاف متفرج بناء على الإجراءات الإحترازية بسبب كورونا .

وقال سفير مصر بتونس أن الجميع يترقب هذا اللقاء ، لأنه بين أكبر ناديين في أفريقيا ونتمنى أن نشاهد مباراه تليق بتاريخ الفريقين العريقين .

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم بملعب رادس استعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها السادسة من مساء غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت.

واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.