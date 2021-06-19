أديب عن لقاء الأهلي والترجي: ممكن يشبعوا بالبطولات الأفريقية ويسيبولنا الدوري..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب أن، كل جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية ، على موعد مع مباراه قوية للنادي الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبرفضائية “ام بي سي مصر” ، “متعودين من الأهلي في الماتشات اللى زي دي بيطلع زي الصاروخ”.

وتابع مقدم برنامج الحكاية أن ، محمود الخطيب حاضر ويؤازر اللاعبين معلقا “ان شاء الله الأهلي يوصل للنهائي ويحقق البطولة العاشرة”.

وأشار أديب إلى أن ، “ارقام قياسية كبيرة للنادي الاهلى وممكن يشبعوا بالبطولات الأفريقية ويسيبولنا الدوري” ويفوز به الزمالك.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم بملعب رادس استعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها السادسة من مساء غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت.

واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

