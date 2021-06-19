محمود قاسم يؤرخ لتاريخ السينما المصرية في مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي

تحت عنوان " تاريخ السينما المصرية"يؤرخ الناقد السينمائي محمود قاسم لتاريخ السينما المصرية بكتاب ضمن اصدارات كتب مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الثانية والعشرون المنعقدة حاليا.

ومن خلال الكتاب أعاد قاسم قراءة مجموعة من الوثائق النادره التى تؤرخ لتلك الفترة التى عمل على رصدها وبدئها منذ عام 1927حيث تشير كافة الدلائل أن فيلم "ليلى"الذى أنتجته عزيزه امير فى هذا العام هو الفيلم الاول في تاريخ السينما المصرية وان المنافسة بين هذا الفيلم وافلام أخرى من ناحية العرض الاول تتمثل في فيلم واحد فقط هو "قبله فى الصحراء"الذى انتجه وأخرج ابراهيم لاما.

ورصد قاسم من خلال كتابه الذى جاء فى 350 صفحة تقريبا كل الافلام السينمائية المصرية التى ظهرت منذ عام 1927الى عام 1959فمثلا فى عام 1928انتجت السينما المصرية أربعة أفلام هي قبلة في الصحراء اخراج ابراهيم لاما وسعاد الغجرية اخراج جاك شولتز والبحر بيضحك اخراج استفان روستى وفاجعه فوق الهرم لابراهيم لاما وفي العام الذى يليه تم انتاج فيلمين الاول هو غادة الصحراء والثاني بنت النيل اخراج عمر وصفى.

واختتم قاسم عملية رصد الافلام فى 32عاما بأن عام 1959هو عام الأفلام الاجمل على كافة المستويات فقد ظهرت فئة سعاد حسني وتم تقديم مجموعة متميزه من الأفلام منها "بين الاطلال" و"احنا التلامذة" و"دعاء الكروان" و"انا حرة" و"ين السماء والأرض" و"الرجل الثاني"

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991