عرض الرعب.. ذئاب برية تهاجم ممثلين وجمهور مسرحية

بينما كانت تقدم فرقة مسرحية عرضا حيا على أحد المسارح المفتوحة في الصين، تعرض الممثلين لهجوم مفاجئ من مجموعة من الذئاب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير العديد من مقاطع الفيديو للذئاب وهي تطارد الممثلين على خشبة المسرح المفتوح، ومنهم ذاب كانت تجري بين الجمهور خلال عرض حي في الصين، مما أثار مخاوف المنظمين والحضور بشأن سلامتهم واحتمالية تعرضهم للخطر.

وهجمت الذئاب على المسرح ولم تكن ترتدي أي أحزمة، حيث كانت جزءا من عرض "Tuoling Legend" أو "The Legend of Camel Bell" في مسرح بمدينة شيان الشمالية الغربية، وتُظهر اللقطات الممثلين وهم يفرون بينما تلاحقهم الذئاب.

ذئاب تهاجم مسرح في الصين (1)

ولكن العديد من الحيوانات غادرت المسرح وظهرت وهي تقفز في الممرات بين مقاعد الجمهور، وكجزء من العرض ، تمثل الذئاب أيضًا مشاهد قتال مع الفنانين، حيث يُظهر المقطع أحد الممثلين وهو عالق على الأرض بواسطة ذئب.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo ، وسرعان ما حصد أكثر من 433 مليون مشاهدة، وعلق أحدهم قائلاً: "سأفقد عقلي إذا جلست هناك فقط".

ذئاب تهاجم مسرح في الصين (2)



وفقًا لهيئة السياحة الثقافية ، تظهر الذئاب في مشهد واحد يروي تاريخ طريق الحرير، وهي شبكة تجارية قديمة ، حيث تمثل الذئاب الرحلة الخطيرة التي كانت تقوم بها قوات الإبل الصينية القديمة إلى آسيا الوسطى.

رفضت الشركة التي تمتلك المسرح مخاوف تتعلق بالسلامة ، وأصرت على أن الذئاب لن تؤذي الناس، ونقلت العديد من الشبكات التليفزيونية والصحف رد عن ممثل فرع شيان من هواشيا للسياحة الثقافية ويقول: "لقد تم تدريب الذئاب منذ ثلاثة إلى أربعة أجيال".

ذئاب تهاجم مسرح في الصين (3)

متابعا أن عملية التربية والتدريب تتم بشكل قانوني من قبل مدربين محترفين مع شهادات منذ عام 2018 ولم يحدث أي حادث في السنوات الثلاث الماضية، مضيفا أن المسرح اتخذ احتياطات السلامة بما في ذلك نصب شبكات حماية بين المسرح والمقاعد حتى لا تتمكن الذئاب من الوصول إلى الجمهور، وكذلك ارتدى الممثلين ارتدوا أيضًا ملابس واقية حتى لا يتعرضوا للإصابة أثناء مشاهد القتال.