من أمام قبر والدها.. رانيا محمود ياسين تتذكر الفنان الراحل بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة من مقابر والدها الراحل محمود ياسين عبر حسابها في انستجرام .

وعلقت رانيا محمود ياسين علي الصورة قائلة : وحشتيني يا حبيبي .



يذكر ان تذكرت رانيا ياسين والدها الراحل بكلمات مؤثرة و كتبت :"وحشتني يا حبيبي الف رحمه ونور في جنات النعيم في الفردوس الأعلى في صحبه الأنبياء والصالحين والشهداء وحسن آولئك رفيقا".

وتابعت " اللهم ارحمه رحمه واسعه وأجعل قبره روضه من رياض الجنة وانظر له نظره الرضا فمن تنظر له لا يعذب ابدا وارحمه وغفر له ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويمن كتابه وثقل بالحسنات ميزانه واجعله ممن كل فيهم "فرحين بما آتاهم الله من فضله "



وشاركت رانيا ياسين مؤخرا في بطولة مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.