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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شقائق الرجال شركاء البناء.. محاضرات بثقافة المنيا

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم سينما بعنوان "اشارة مرور" ، وأعد بيت ثقافة دلجا محاضرة ثقافية بعنوان "الكمبيوتر" قدمها علي حسن أحمد، وتحدث عن مما يتكون جهاز الكمبيوتر وكيفية إستخدامه، وناقش بيت ثقافة  ديرمواس كتاب بعنوان "قصص الأنبياء للأطفال" ناقشته أمال أحمد، كما أقام  بيت ثقافة العدوه محاضرة بعنوان 

 

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افتتاح معرض بصمات الأطفال الرابع بقصر ثقافة الأنفوشي بـ الإسكندرية

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سد النهضة في أمسية على مائدة ثقافة المنيا

 

 

"شقائق الرجال شركاء البناء" حاضرتها سلوى ابو العلا بمقر نادي المرأة، حيث تحدثت عن مشاركة المرأة للرجل في جميع مجالات الحياة، ودورها الفعال فى التنمية ومجتمعها، فهى تشارك الرجل في البناء وتكوين الاسرة، وتساهم بقدر كبير فى المشاركة السياسية، وبكل ما تملك في بناء هذا الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل.

 

عقد نادى أدب قصر ثقافة ملوى أمسية شعرية للشاعر محمد سيد عمر رئيس نادي الأدب، الشاعر عاطف المنشاوي والشاعر سيد عبد العال، حيث قدموا العديد من القصائد الشعرية ومناقشة مايستجد من أعمال، وأعدت مكتبة قلوصنا الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية الثقافية" حاضرها مجدى عياد وتحدث عن تعريف المجتمع المدني بأنه مجموعة من المنظمات غير الحكومية غير الربحية ومؤسسات العمل الخيري، وما هو دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات كحماية البيئة وتقديم المساعدات بعد الكوارث ومحاربة الفقر والجهل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤسسات المجتمع المدني ثقافة المنيا التنمية الثقافية محاضرة ثقافية فرع ثقافة المنيا قصر ثقافة الانفوشي

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