ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

أصبح ارتباط فيروس كورونا ببعض الأمراض والفيروسات الأخرى الخطيرة يشكل خطرًا لدى العلماء، فقد تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وفيروس غرب النيل القاتل في آن واحد في إسبانيا، وما رفع من حدة المخاوف هو ظهور فيروس غرب النيل في وقت مبكر وانتقاله للبشر قبل الحيوانات.

يعيش كوكب الأرض في حالة من الاضطراب والفوضى، ما بين تفشي الفيروسات الخطيرة والأمراض، وتغيرات الطقس التي نجم عنها العديد من الظواهر الغريبة، وقد صدم اليوم فيروس غرب النيل العلماء بعد مفاجأة ظهوره على مريض مصاب بكورونا في إسبانيا.

اكتشف الأطباء الحالة هذا الأسبوع لشاب وتم نقله إلى مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية بإسبانيا، وتبين إصابته في البداية بفيروس كورونا قبل أن تظهر عليه أعراض متوافقة مع التهاب السحايا، على غرار أولئك الذين يعانون من مرض غرب النيل.

كشفت فحوصات المتابعة أن المريض أصيب بكلا المرضين فيما يعتقد أنه أول حالة من نوعها على الإطلاق، حسب صحيفة الباييس، وهو ما أدخل الأطباء في حيرة وأثار مخاوف بشأن ما إذا كان كورونا قد جعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض الذي ينقله البعوض.

ظهور فيروس غرب النيل في وقت مبكر وانتقاله للبشر

أكثر ما يقلق الخبراء هو حقيقة اكتشاف فيروس غرب النيل في وقت مبكر من العام، رغم أن هذا الفيروس لا يظهر عادة إلا مع ازدياد كميات البعوض الذي ينقله، وارتفاع درجات الحرارة، لكن الغريب أن عينات البعوض لم تنمو هذا العام، وفقًا لعالمة الفيروسات البيطرية إليسا بيريز من مركز أبحاث صحة الحيوان.

كما أن عادة ما يتم اكتشاف حالات تفشي المرض في الطيور أو الخيول قبل انتقال المرض إلى البشر، ففي الصيف الماضي، توفي سبعة أشخاص وأُدخل 31 إلى المستشفى بسبب فيروس غرب النيل في منطقة الأندلس الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وقد كان أسوأ تفشي للمرض في تاريخ البلاد.

