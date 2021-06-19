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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة وهبة لـ محمد منير.. مهما كان أنت الكينج يا كينج

صدى البلد

نشرت الاعلامية بسمة وهبة صورة لها برفقة الكينج محمد منير عبر حابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وعلقت بسمة وهبة علي الصورة قائلة :كينج ف صوتك وكينج ف حوارك وكينج ف شخصيتك ومهما مين كان ايه انت الكينج يا كينج ،بحبك وبحترمك وبنتشرف بيك يا ابن مصر يا اصيل الله يديك الصحه ويخليك لينا .

 

و كان قد نشر الملحن شريف نور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعرب فيه عن استيائه من الشائعات التى ترددت عن تدهور صحة الفنان الكينج محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا.

 

وقال شريف نور : "لسه قافل السكة مع محمد منير والحمد لله هو زي الفل، وناس غريبة مطلعة عليه إشاعات إنه تعبان طب ليه؟”.

 

يذكر ان طرح الكينج محمد منير  أحدث أغانيه بعنوان الباقى من أصحابى على موقع  "يوتيوب" ،والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

وتمكن منير، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته الجديدة “اللى باقى من صحابي”.

 

وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة مما جعلها تحتل المركز الـ 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة فى مصر.

إطلالة بسمة وهبة صور بسمة وهبة اخبار بسمة وهبة

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