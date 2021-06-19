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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عرض خاص لفيلم تنين السماء خلال فعاليات مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي

صدى البلد

يقيم مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته ال 22 عرضا خاصا لفيلم "تنين السماء" إخراج توني ناجح و "إبراهيم رؤوف" اليوم السبت.

 

وفيلم " تنين السماء" موجه للطفل المصري، وهو أول فيلم يحكي عن حدث حقيقي في تاريخ القوات الجوية، و تدور احداثه حول حدث فارق في الماضي ويرتبط بالحاضر.

 

دلتا 99  :

 

والفيلم هو جزء من سلسلة "دلتا 99" كجزء أول،  ويأتي في اطار تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقوى الناعمة مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفكر بالفكر ومخاطبة العقول الصغيرة وتغذيتها بمعلومات هادفها تعزز المعرفة والانتماء، وتمنع الاستقطاب والانحراف من خلال رسائل مباشرة و غير مباشرة والفيلم يأتي في اطار تشويقي وترفيهي يواكب العصر.

 

محمود قاسم يؤرخ لتاريخ السينما المصرية في مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي

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وقالت مي ياقوت مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومؤلفة الفيلم، أنه استغرق قرابة العامين والنصف منذ طرح الفكرة،  وأنها وفرق العمل واصلوا الجهود لأنهائه وخروجه للنور في فعالية للطفل، خاصة وانه الحدث الأول من نوعه.

 

ووجهت ياقوت الشكر نيابة عن فريق العمل  لادارة الشؤون المعنوية كونها دعمت الفكرة رغم انها جديدة كما يشكرون  كل الرعاة من الوزارات والداعمين للفكرة.

 

ومن ناحية أخرى وضمن فاعليات مهرجان الاسماعيلية  تحت عنوان " تاريخ السينما المصرية"يؤرخ الناقد السينمائي محمود قاسم لتاريخ السينما المصرية بكتاب ضمن اصدارات كتب مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الثانية والعشرون المنعقدة حاليا.

 

ومن خلال الكتاب أعاد قاسم قراءة مجموعة من الوثائق النادره التى تؤرخ لتلك الفترة التى عمل على رصدها وبدئها منذ عام 1927حيث تشير كافة الدلائل أن فيلم "ليلى"الذى أنتجته عزيزه امير فى هذا العام هو الفيلم الاول في تاريخ السينما المصرية وان المنافسة بين هذا الفيلم وافلام أخرى من ناحية العرض الاول تتمثل في فيلم واحد فقط هو "قبله فى الصحراء"الذى انتجه وأخرج ابراهيم لاما.

 

ورصد قاسم من خلال كتابه الذى جاء فى 350 صفحة تقريبا كل الافلام السينمائية المصرية التى ظهرت منذ عام 1927الى عام 1959فمثلا فى عام 1928انتجت السينما المصرية أربعة أفلام هي قبلة في الصحراء اخراج ابراهيم لاما وسعاد الغجرية اخراج جاك شولتز والبحر بيضحك اخراج استفان روستى وفاجعه فوق الهرم لابراهيم لاما وفي العام الذى يليه تم انتاج فيلمين الاول هو غادة الصحراء والثاني بنت النيل اخراج عمر وصفى.

 

 

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