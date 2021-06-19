بعد انهيار شرفة العقار.. مجلس مدينة دمنهور ينتهي من إزالة المنزل

انهيار عقار

سادت حالة من الفزع والخوف بين أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إثر انهيار شرفة عقار بمنطقة الشهيد يحيي الصاوى مكون من طابقين خالي من السكان، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة الشهيد يحيي الصاوى بمدينة دمنهور يفيد بانهيار شرفة عقار خالي من السكان.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية ولجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى المكان وتم فرض كردون أمنى بمحيط المنزل حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، للبدء في إزالة المنزل بمساعدة الفرق المتخصصة ودون أدنى خسائر فى الأرواح وبشكل آمن.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.