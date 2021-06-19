الموسيقيين تعتذر عن نشر بيان خاطئ حول وفاة العازف مجدي بولس.. فيديو

قام أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، بالاعتذار عن خطأ بيان وفاة عازف الفرقة الموسيقية الكبير مجدي بولس.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء”عبر فضائية “تن” ، أن صديق لمجدي من أبلغنا خبر وفاته ، معلقا البيان الذى صدر كان بناء على تصريح من موسيقي موجود في أستراليا".

وكشف مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، عن حقيقة ما تم تداوله من أنباء وشائعات، انتشرت اليوم عن وفاته، من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنها أنباء غير صحيحة.

وأضاف مجدي بولس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء” عبر فضائية “تن” أن زملاءه في الفرقة الماسية اتصلوا به للاطمئنان على حالته الصحية، ولم يتصل به أحداً من نقابة المهن الموسيقية.

وتابع العازف بالفرقة الماسية: "أقيم في أستراليا، وأنا بخير وحي الحمد لله وأمارس حياتي الطبيعية".

وأردف مجدي بولس: "أبلغ تحياتي لنقابة المهن الموسيقية، والفنان هاني مهني، والمفروض كانوا يتصلوا بيا ويعرفوا الخبر كويس".

وقال أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن وكيل أول النقابة تواصل مع أسرة الموسيقي الراحل، العازف الراحل مجدي بولس وبالفعل تأكد من خبر وفاته.

وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء” عبر فضائية “تن”، أن وكيل أول نقابة الموسيقيين، قدم تعازي الموسيقيين لأسرة الراحل مجدي بولس.

وتابع المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: “خالص التعازي لأسرة العازف مجدي بولس، الذي كان واحدا من جيل العظماء والزمن الجميل، ونفتقدهم واحداً تلو الآخر وندعي للأسرة الموسيقية بالصبر”.