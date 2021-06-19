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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحب مش مضمون.. رامى وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي وتركت أبويا الفنية ثقيلة جدا

رامي وحيد
رامي وحيد

رامى وحيد:

الفنانة عبلة كامل كلمتني في موضوع الزواج أكتر من أمي

الجمهور ارتبط بأدوار الشر اللي قدمتها وسلسال الدم أقرب الأعمال لقلبي

 بختار الدور الحلو وأعمله بغض النظر عن مساحته

حل الفنان رامي وحيد، ضيف اليوم خلال حلقة برنامج "أنا وأختى" تقديم الأعلميتان "أسما" و "هبه"، وتحدث الفنان عن مشواره الفنى واختياره للإعمال التى يشارك فيها، كما تحدث عن عدد من الفنانين.  

وأكد الفنان رامي وحيد، أنه لا يحب أن يقال عنه أنه دخل مجال التمثيل بسبب والده، الفنان الراحل سمير وحيد، مضيفا:"الميراث الفني الكبير الذي تركه والدي؛ يمثل عبئا كبيرا عليّ".

وكشف رامى وحيد عن سبب عدم زواجه حتى الآن: "بخاف المشاعر تتغير؛ لأن الحب مش مضمون".

وعن الأعمال الشريرة التى يقدماها قال رامى وحيد، أن الجمهور ارتبط بالأدوار الشريرة التي يقدمها.

وأوضح وحيد  قائلا:"بكون مبسوط لما الناس تشعر بأنى شرير، والمنتجين اللى بيرشحوا أى فنان يختاروه على أساس الدور الذي قدمه ونجح فيه سابقا".

وأشار  رامى وحيد إلى أنه اخر 3 سنوات يقدم ادوار مختلفة عن الأدوار الشريرة، مثل مشاركته فى مسلسل الطوفان، ومن أحب الأعمال الفنية التى قدمها هو “سلسال الدم”.

وبالنسبة لطريقه اختيار الأعمال الفنية التى يقدمها،  قائلا:"ببساطة بختار الدور الحلو وأعمله، بغض النظر عن مساحته".

وقال رامى وحيد إنه بكى 3 مرات وهو يقرأ سيناريو دوره فى مسلسل "أول السطر" ، رغم أنه كان حلقة وحيدة.

وعن الفنانات التى يحب التمثيل معهن، قال، الفنانة عبلة كامل، معقبا:" كل شوية كانت تسألني عن عدم زواجي، وكلمتني فى موضوع الزواج أكتر من أمي".

وتحدث الفنان رامي وحيد، عن بعض الفنانات والفنانين بعد عرض صورهم عليه، قائلا:الفنانة هند رستم دي قلبي وكنت أحب أشاركها في فيلم باب الحديد".

وأوضح الفنان رامي وحيد، أنه شارك مع الفنانة نجلاء فتحى فى اول عمل فنى له، وعقب قائلا:" أول ما دخلت اللوكيشن كنت لابس نضيف ورافع شعرى، فقالتلى أقلب القميص و نيم شعرك، وكانت ست عظيمة".

وقال رامى وحيد عن الفنان رشدى أباظة،:" عنده نظرة ورجوله ومحترم، ورومانسى".

وعن الفنان محمود ياسين قال:"فنان عظيم وكنت محظوظ بالشغل معاه واستاذ كبير".

ولعب رامي وحيد، دورا في “حكاية ورقة ضغط” شخصية المقدم هشام الغرياني، ضابط المباحث، الذي  يمثل شخصية الضابط المصري الأصيل الذي يساعد الأم الغارمة في وصل أمانة بمبلغ لم تستطع سداده ويجمع من الضباط والأمناء في قسم الشرطة لينقذ الأم من السجن، ويحقق في قضية اختفاء طفلين من والدهما المتزوج من أجنبية، فهو  مثال لشخصية الضابط المصري الوطني الذي يقف مع الحق ضد الظلم.

حكاية ورقة ضغط قصة يسري الفخراني  وسيناريو محمد الشواف وأخرجها معتز حسام وشارك رامي في بطولتها مع كل من فتحي عبد الوهاب ورشا مهدي وإيهاب فهمي وساندي علي وإيهاب ظريف ورانيا السيد .

على صعيد آخر ظهر رامي كضيف شرف مع النجم محمد رمضان في مسلسل موسى ويلعب فيه رامي شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل سواء على الناحية الشكلية أو الدور نفسه.

أما موسى فهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وحمدي الوزير.

الفنان رامي وحيد انا واختي سمير وحيد مسلسل الطوفان أول السطر الفنانة عبلة كامل

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