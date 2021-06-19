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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف محمد مصيلحي من الإستمرار بالأهلي

مصيلحي مستمر.. الأهلي يعلق على خسارة لقب كأس مصر للكرة الطائرة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

اكدت إدارة الأهلي أن محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي مستمر في منصبه ولن يرحل.

 

وقالت أن الأهلي لا يتعامل بنظام القطعة خاصة أن مصيلحي وفريق الطائرة لم يخفق سوي في بطولة كأس مصر أمام الزمالك اليوم 3-2.

 

وأضاف:" نعم ..هناك حزن شديد ولكن فريق الطائرة بطل بكل ما تحمله الكلمة من معني وحقق إنجازات أسطورية ولا نقبل النقاش في ذلك".

 

وأوضح:" تم التعاقد فعلياً مع صفقتين جديدتين وهناك عمل يتم علي أفضل مستوي لتنفيذ متطلبات الجهاز الفني بقيادة مصيلحي للموسم الجديد".


وخسر الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

شهدت المباراة اعتراضات كثيرة وجدلا تحكيميا، ورغم تقدم الزمالك بشوطين دون مقابل إلا أن رجال الأهلي عادوا للمباراة التي انتهت بنتيجة 2-2 للأشواط قبل أن يتم اللجوء إلى شوط إضافي فاصل انتهى بفوز الزمالك.

محمد مصيلحي كأس مصر النادي اللأهلي اتحاد الكرة الطائرة نادي الزمالك

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