الأرجنتين ضد أوروجواى.. التشكيل الرسمي للمنتخبين بـ كوبا أمريكا

أعلن ليونيل سكالونى وأوسكار تاباريز المديران الفنيان لمنتخبا الأرجنتين وأوروجواى، عن التشكيل الرسمى للمنتخبين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى فى بطولة كوبا أمريكا.

يخوض منتخب أوروجواى اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: جونزاليس، خيمينيز، جودين، فينا.

الوسط: توريرا، بينتانكور، فالفيردى.

الهجوم: دى لاكروز، سواريز، كافانى.

وتأتي تشكيل منتخب الأرجنتين كالاتي

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: أكونيا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

الوسط: جيوفاني لو سيلسو، جيدو رودريجيز، رودريجو دي باول.

الهجوم: نيكولاس جونزاليز، لوتارو مارتينيز، ميسي.