قبل مباراة الترجي.. جماهير الأهلي يشعلون تويتر بهاشتاج العاشرة لإسعاد جماهيركم

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي هاشتاج “ #العاشرة لاسعاد جماهيركم ” لدعم الفريق قبل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، امام نادى الترجى التونسي ، التي سـتقام اليوم السبت ، فى تمام الساعة الـ 9 على استاد القاهرة .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتي :

بروح الفانلة الحمرا وعزيمة الرجال هنجيب الصعود يا أبطال.. "‏افريقيا يا اهلي ".

وقال آخرون "‏ نحن نثق فيكم ،‏المجد أمامكم وشعب الأهلى خلفكم فكونوا على قدر المسؤلية .

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع لاعبيه لمدة ١٠ دقائق مع ختام فقرات المران على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض التعليمات الفنية بعد انتهاء المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.