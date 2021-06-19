كوبا أمريكا.. تشيلي تتصدر المجموعة الأولي مؤقتا بفوزها على بوليفيا

حقق المنتخب التشيلي فوزاً مهما على حساب نظيره منتخب بوليفيا بهدف دون رد، في مباراة الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.



وسجل اللاعب بن بريريتون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وأصبح رصيد تشيلي 4 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتاً، وبقي منتخب بوليفيا الأخير بدون نقاط.

ويلعب الآن فريقي الأرجنتين وأوروجواي في المجموعة ذاتها حيث يمتلك فريق التانجو نقطة وحيدة من تعادل مع فريق تشيلي فيما يلعب المنتخب الأورجواياني مباراته الأولى في المجموعة المكونة من 5 فرق.