يدعم خدمات جوجل.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50

أكدت شركة هونر Honor، أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التابعة لها ستأتي مدعومة بتطبيقات وخدمات جوجل، ولعل من أول الأجهزة التي ستدعم خدمات أندرويد هي سلسلة Honor 50.

وبسحب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يأتي هذا الإعلان قبل إطلاق سلسلة هونر 50، حيث كانت الشركة الصينية ممنوعة من تزويد أجهزتها بتطبيقات وخدمات جوجل، بما في ذلك متجر بلاي، وذلك منذ أن تم إدراج الشركة الأم السابقة هواوي إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

وتأتي سلسلة هواتف هونر الخمسين، مزودة بخدمات جوجل مسبقا، وتضم التشكيلة الجديدة ثلاثة طرازات هي Honor 50 Pro و Honor 50 و Honor 50 SE، وفيما يلي نستعرض سعر ومواصفات هاتف هونر 50، بحسب ما ذكره "gsmarena" التقني.

مواصفات هاتف هونر Honor 50

يشمل هاتف Honor 50، شاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.57 بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتضمن الشاشة نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.

هاتف هونر 50



وجاء هاتف هونر 50، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.



ويتم تشغيل هاتف Honor 50، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، بدقة تصنيع 7 نانومتر، يأتي مقنرنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

ويعمل هاتف Honor 50، بواجهة المستخدم Magic UI 4.2 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل، ويحتوي على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.



سعر هاتف هونر Honor 50



يتوفر هاتف Honor 50 للحجز المسبق بدءا من 25 يونيو في الصين، مقابل سعر 422 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف و 600 جنيه مصري).