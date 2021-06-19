جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

قبل أيام قليلة من تحقيق حلمه، فقد شاب أمريكي حياته في حادث أليم، أثناء محاولته القفز لمسافة 150 قدمًا على دراجة نارية لتسجيل قفزة قياسية عالمية بطول 351 قدمًا.

وثقت الكاميرات اللحظة الصادمة بالفيديو، حيث وقع الحادث المروع في محيط بحيرة موسى الجوي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويظهر كيف عجز الأمريكي «أليكس هارفيل» عن البقاء ثابتًا على منحدر الهبوط بعد القفز 150 قدمًا من فوق عدد من المركبات.

وعلى إثر الحادث الأليم طار هارفيل في الهواء في قفزته التدريبية الأولى وتعرض لإصابات قاتلة، أودت بحياته تاركًا زوجته التي وضعت طفلها الثاني الشهر الماضي.

ومن المقرر إجراء تشريح للجثة يوم الجمعة لتحديد سبب وفاة الشاب البريطاني، وقد تم إدراج هارفيل كذكرى مميزة للمعرض الجوي في مطار مقاطعة جرانت الدولي، والمقرر تشغيله من الخميس إلى السبت القادم.

بعد الحادث مباشرة، تعهد المعرض الجوي بالتبرع بعائدات القفزة لتغطية النفقات الطبية لهارفيل قبل وفاته وعائلته من بعده.

في مايو 2012، سجل هارفيل رقما قياسيا عالميا في Toes Motocross Park في رويال سيتي بواشنطن، للقفز بالدراجة النارية على المنحدرات الترابية ، والذي سجله على ارتفاع 425 قدمًا.



