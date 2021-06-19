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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. حيلة ذكية لإخفاء صورة بروفايلك على الواتساب.. 3 أخطار تهدد أكثر من 2.5 مليار هاتف أندرويد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

منها العرض لمرة واحدة.. 5 ميزات جديدة تصل واتساب قريبا
 

تعمل شركة واتساب WhatsApp، على تطوير منصة التراسل التابعة لها باستمرار، من خلال إضافة الكثير من الميزات الجديدة كل فترة، تختبرها أولا على نسخ الإصدارات التجريبية من التطبيق على نظامي أندرويد وiOS، والآن بدأت الخدمة باختبار بعض المزايا التي طال انتظارها بما في ذلك وضع الاختفاء.

 

فيسبوك تصدر قواعد جديدة لمواجهة التعليقات المسيئة
 

أعلنت شركة فيسبوك، عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تساعد مسئولي الصفحات أو ما يعرف بـ  "الجروب أدمنز" حيث ستعمل القواعد الجديدة على إدارة صفحات أو مجموعات فيسبوك بطريقة أفضل حيث سيستطيع مدير أو مشرف الصفحة السيطرة على المحادثات التي تحمل نوعا غير صحيا من المحادثات مثل المحادثات التي تحرض على العنف أو الكراهية وغيرها. 

 

مقاوم للماء والغبار.. كل ما تريد معرفته عن هاتف تكنو Camon 17 Pro
 

طرحت شركة تكنو Tecno، هاتفها الأحدث Tecno Camon 17 Pro، للبيع بشكل رسمي في الأسواق الأوروبية بسعر منافس يبلغ 280 يورو (ما يعادل 5 آلاف و200 جنيه مصري).

 

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن هاتف Mi MIX 4 القادم من شاومي
 

كشفت تقارير، أن شركة شاومى الصينية ستطلق الجيل الجديد من هواتف Mi MIX حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Mi MIX 4 ومن المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 ومن المقرر أن يصدر الهاتف بسعر أعلى كثيرا من هاتف Mi 11 Ultra  . 

 

جوجل تضيف ميزة جديدة لخدمة الموسيقي يوتيوب ميوزيك
 

أصدرت شركة جوجل Google، تحديثًا رئيسيًا لميزات خدمة بث الموسيقي التابعة لها  YouTube Music، يجلب ميزة جديدة مبهرة لمستخدمي خدمة يوتيوب ميوزيك على نظامي أندرويد و iOS، تتعلق بطريقة عرض الأغاني.

 

حيلة ذكية لإخفاء صورة بروفايلك على الواتساب من شخص محدد
 

تهتم شركة واتساب، دائما بخصوصية مستخدميها على تطبيق التراسل التابع لها، ومن بين العديد من الميزات المخصصة لحماية خصوصتيهم يفتقر WhatsApp، إلى ما يسمى القائمة السوداء.

 

3 أخطار تهدد أكثر من 2.5 مليار هاتف أندرويد.. احمي هاتفك
 

وضع مالكو الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في حالة تأهب قصوى بشأن ثلاثة تهديدات رئيسية تواجه أجهزتهم الذكية، مع وجود أكثر من 2.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.

 

واتساب يتباهى بأنه أفضل من ماسنجر.. اعرف السبب
 

أطلقت شركة واتساب WhatsApp، حملة إعلانية جديدة مصممة للترويج على واحدة من أفضل ميزات تطبيق التراسل الأشهر وهي ميزة التشفير من من طرف إلى طرف .

 

يدعم خدمات جوجل.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 50
 

أكدت شركة هونر Honor، أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التابعة لها ستأتي مدعومة بتطبيقات وخدمات جوجل، ولعل من أول الأجهزة التي ستدعم خدمات أندرويد هي سلسلة Honor 50.

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