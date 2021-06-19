البيت الأبيض ينفي تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي صحة المعلومات عن تعليق الولايات المتحدة شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت ساكي في بيان لها يوم الجمعة، إن "فكرة تعليقنا للمساعدة الأمنية لأوكرانيا هراء"، مضيفة أن الولايات المتحدة قامت الأسبوع الماضي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 150 مليون دولار، بما في ذلك "مساعدات فتاكة".

وأضافت أن الرئيس جو بايدن قبل يومين من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال اجتماع الناتو أنه سيواصل "وضع أوكرانيا في موقف يمكّنها من مواصلة التصدي للعدوان الروسي".

وأشارت ساكي إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرات إضافية لمساعدة أوكرانيا في حال "مزيد من التدخل الروسي" في أوكرانيا.