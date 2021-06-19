طبيب يكشف سبب تكرار الأزمات القلبية بين الرياضيين

كشف الدكتور عمرو عبد الباقي طبيب القلب بمستشفيات جون هوبكنز الأمريكية، سبب الأزمات القلبية للاعبين الرياضيين.

وقال عبد الباقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:"ما حدث لأريكسن كان عبارة عن سكتة قلبية وهي حادثة نادرة للرياضيين وأصحاب الأعمار الصغيرة".

وتابع طبيب القلب بمستشفيات جون هوبكنز الأمريكية: "الدراسات تقول ان هذه الواقعة تتكرر لواحد من بين كل 50 ألف رياضي، وهي واردة الحدوث لكبار السن.

وأردف:" جهاز الصدمة الكهربائي هو الذي انقذ إريكسن ويجب ضرورة التدريب علي التعامل مع مثل هذه الحالات عند حدوثها".